Enterro dos ossos da Descida dos Blocos encerrou um grande carnaval

No último sábado (29), na rua Venâncio Aires, ocorreu mais um evento do carnaval de Alegrete. Com parceria de empresas, a Prefeitura Municipal fechou com muito destaque as comemorações do Projeto Descida dos Blocos.

Com um número considerável de foliões, a alegria era contagiante entre os participantes. A Descida dos Blocos deste ano de 2020 cerca de 15 mil pessoas às ruas de Alegrete. Com direito à homenagem para Prefeita Cleni Paz e uma multidão em todas às noites, o evento se consolidou.

Sempre com a concentração dos blocos, no Posto Primeiro da Bento, e cada dia com a folia em um local, o trio elétrico deu o tom da festa. Foi só alegria, no Dom Black, Cabanha Casa de Carnes, Tio Bola e Guitas Bar. Encerrando com o enterro dos ossos em frente ao Friends.

O evento que começou por iniciativa da Prefeita Cleni Paz e Gabriel Feijó, em 2017, hoje com a liderança de Maysa Vaz e Diego Fagundes mostrou em 2020 recorde de público nos cinco dias da festa.