Entidades paramaçônicas de Alegrete renovam suas lideranças juvenis

O Bethel nº 16 Hera, das Filhas de Jó Internacional, e o Capítulo nº 384 da Ordem DeMolay realizaram suas cerimônias de instalação, marcando o início de novas gestões voltadas ao desenvolvimento pessoal, à formação de lideranças e ao serviço à comunidade.

As organizações paramaçônicas são entidades ligadas aos princípios e valores cultivados pela Maçonaria, embora possuam estrutura, funcionamento e atividades próprias. Seu trabalho busca contribuir para a formação de adolescentes e jovens, incentivando valores como respeito, responsabilidade, fraternidade, solidariedade, ética, disciplina e compromisso social.

No dia 27 de junho de 2026, o Bethel nº 16 Hera realizou a cerimônia de instalação de sua nova gestão, tendo Alice Varalo Montes D’Oca como Honorável Rainha.

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As Filhas de Jó Internacional reúnem meninas e jovens mulheres em atividades que estimulam a liderança, a convivência fraterna, a participação comunitária e o aperfeiçoamento pessoal. Por meio de cerimônias, ações filantrópicas, eventos culturais e projetos sociais, as integrantes aprendem a trabalhar em equipe, assumir responsabilidades e atuar de maneira positiva na sociedade.

A nova gestão do Bethel nº 16 Hera inicia suas atividades com o compromisso de preservar as tradições da entidade e, ao mesmo tempo, ampliar a integração entre as integrantes, suas famílias e a comunidade alegretense.

Já no dia 18 de julho de 2026, ocorreu a cerimônia de instalação da nova gestão do Capítulo nº 384 da Ordem DeMolay, que passou a ser conduzido pelo Mestre Conselheiro Pedro da Silva Monteiro.

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A Ordem DeMolay é uma organização voltada a adolescentes e jovens, desenvolvendo atividades destinadas à formação de cidadãos responsáveis, líderes conscientes e pessoas comprometidas com suas famílias e comunidades. Entre os princípios trabalhados estão o respeito aos pais, a amizade, a fidelidade, o amor à pátria, a responsabilidade e a defesa da liberdade.

A instalação de uma nova gestão representa mais do que uma simples troca de cargos. É o momento em que os jovens assumem publicamente responsabilidades, estabelecem metas e renovam o compromisso de trabalhar pelo crescimento de suas entidades e pelo desenvolvimento de seus integrantes.

As cerimônias também demonstram a importância do apoio oferecido por familiares, voluntários e membros da Maçonaria, que acompanham e orientam os jovens durante sua caminhada.

Com Alice Varalo Montes D’Oca à frente do Bethel nº 16 Hera e Pedro da Silva Monteiro como Mestre Conselheiro do Capítulo nº 384, as duas entidades iniciam um novo período de projetos, encontros e ações comunitárias.

A renovação das lideranças reforça a presença e a relevância das organizações paramaçônicas em Alegrete, especialmente pelo trabalho de formação humana realizado junto às novas gerações. Mais do que preparar dirigentes para suas próprias instituições, as entidades colaboram para a formação de jovens participativos, solidários e preparados para assumir responsabilidades na sociedade.