Entraves técnicos dificultam a ligação das ruas Coronel Cabrita e Joaquim Astrar

Em uma reunião em 2019, com a Rumo e a Secretaria de Infraestrutura do Município, foi explicado que não seria possível diante de algumas questões técnicas. Mesmo assim, o líder comunitário acrescenta que o tráfego já realizado por transeuntes, ciclistas e motociclistas beneficia muito os moradores do bairro.

Na última segunda-feira, após a compra do cascalho através de doações de alguns moradores e também de um valor que ele mesmo doou, Ênio, com a ajuda de alguns voluntário e a esposa que está sempre lado a lado em suas lutas, eles colocaram uma carga de aterro para que fique mais segura a trafegabilidade no local. Ênio pontua que o objetivo é que aquela travessia se torne uma rua e posteriormente carros também possam fazer aquele trajeto. Ele acrescenta que não desistiu do seu projeto inicial pois faz uma grande diferença para a comunidade.

Ênio, atual Presidente do bairro Vila Nova, é muito atuante em várias frentes em relação ao bairro. Líder comunitário, há anos não poupa esforços e muitas vezes além das doações ele é responsável por financiar algumas melhorias. São inúmeras ações em prol da comunidade. Ele e a esposa Maria, já revitalizaram Praças, paradas de ônibus, estão com projetos para os prédios da estação Férrea que atualmente, abandonado, vive uma realidade triste de depredação e destruição.

O desejo é fazer de um dos locais uma ong que possa oferecer vários serviços e também reativar uma cooperativa para proporcionar emprego aos moradores.