Entre IPTU e dívida ativa Município recebeu mais de 9 milhões de reais em 5 meses

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um dos impostos que incrementam o orçamento do Município é o IPTU. O pagamento deste tributo ajuda as finanças da Prefeitura que utiliza para vários fins em retorno de serviços à comunidade.

O secretário de Finanças, Luis Cáurio, na solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação da Avenida Brás Faraco, dia 20, informou o montante arrecadado de IPTU, bem como, de pagamento de dívida ativa em 5 meses de 2022.

De acordo com ele, em cinco meses foram 5,8 milhões de IPTU que entram no cofres públicos e mais 3,2 milhões de pagamento de dívida ativa, o que soma mais de 9 milhões de reais.

São recursos dos contribuintes que podem ver o retorno voltando em obras à comunidade, destacou Luis Caurio.

Devido a boa gestão do orçamento, a Prefeitura vai conseguir iniciar a obra da Aveniad Brás Faraco com recursos próprios até a vinda do valor de emenda parlamentar já definida para este fim