Entre sábado e segunda, Alegrete contabilizou mais 25 novos pacientes ativos da Covid-19

Foram registrados 25 novos casos positivos entre sábado (04/06) e segunda-feira (06/06).

No sábado (04-06) foram registrados 08 casos positivos, 02 mulheres e 06 homens, com idades entre 18 e 61 anos.

No domingo (05-06) foram registrados 03 casos positivos, 02 mulheres e 01 com idades de 57 e 77 anos. Já, nesta segunda-feira (06-06) foram registrados 14 casos positivos, 09 mulheres e 05 homens, com idades entre 15 e 77 anos.

Foram contabilizados 63 recuperado e não há pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 19.586 casos confirmados e 19.181 recuperados. Há 78 casos ativos no Município.

Até o momento foram registrados 327 óbitos por Covid-19 e foram realizados 56.895 testes, sendo 37.309 negativos, 19.586 positivos há 06 pessoas aguardando resultados de exames.