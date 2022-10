Entrega de material é neste sábado nas sessões eleitorais em Alegrete

O Cartóro Eleitoral da 5ª Zona em Alegrete depois acertar com todos que vão trabalhar do dia 30, no segundo turno das eleições, realiza a entrega de material.

As sacolas com as urnas e os demais materiais serão entregues em cada umas das 193 sessões eleitorais neste sábado(29) pela equipe do Cartório.

A votação inicia às 8h sem fechar ao meio-dia, encerando às 17h em todos os locais de votação.

Em Alegrete são 193 sessões eleitorais e 58.455 mil eleitores. Para votar o eleitor deve levar o título ou documento oficial com foto.

A tendência dessa vez é de que a votação seja mais rápida, já que serão escolhidos apenas 2 candidatos aos cargos de presidente da Republica e Governador do RS.

Muitas pessoas dizem que vão votar cedo para aproveitar o resto do domingo.

A Lei das Eleições veda expressamente a utilização aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação.

O Ministério Público, através da promotoria eleitoral estará trabalhando direto no dia da votação para receber denuncias e acompanhar o andamento do pleito em Alegrete: os fone 3422-4783 ou, pelo celular n.º (55) 9 9991-8600, nos casos de urgência.