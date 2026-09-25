Envelhecimento da população e falta de médicos são desafios aos próximos governantes do Estado

Ao mesmo tempo em que a população envelhece, os gaúchos também estão vivendo mais. No período, a expectativa de vida passou de 72,8 para 77 anos. Entre as mulheres, o índice chega a 80,1 anos.

O envelhecimento, por si só, não significa doença ou perda de autonomia. No entanto, o aumento da população idosa exige que a rede de saúde esteja preparada para atender problemas que se tornam mais frequentes nessa fase da vida e, principalmente, para garantir condições que permitam às pessoas envelhecer com qualidade de vida e independência.

Convívio social também é importante

Além do atendimento médico, especialistas destacam a importância das relações sociais para a saúde da população idosa.

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Segundo o professor Luis Henrique Telles da Rosa, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), manter vínculos e participar da vida em comunidade contribui tanto para a saúde física quanto para a mental.

“A interação, o convívio social é um fator muito importante, estratégico para a manutenção da saúde física e mental da pessoa idosa.”

O cenário reforça a necessidade de políticas que não estejam voltadas apenas ao tratamento de doenças, mas também à prevenção, à atividade física, à convivência e à preservação da autonomia.

Médicos estão concentrados na Capital

Outro desafio está na distribuição dos profissionais de saúde pelo território gaúcho.

O Rio Grande do Sul possui 3,45 médicos por mil habitantes, índice superior à média brasileira, de 3,08. A distribuição, porém, é bastante desigual.

Enquanto Porto Alegre registra 11,81 médicos por mil habitantes, no Interior essa proporção cai para 2,27 médicos por mil habitantes.

Para o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, o desafio não é apenas formar novos profissionais, mas criar condições para que os médicos permaneçam nas regiões onde existe maior necessidade.

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A infraestrutura disponível também influencia essa distribuição. Hospitais, laboratórios, equipamentos e equipes completas são alguns dos fatores que contribuem para a permanência de profissionais nos grandes centros.

Pacientes percorrem longas distâncias

A concentração dos serviços de saúde em cidades maiores faz com que muitos pacientes precisem percorrer grandes distâncias para conseguir consultas, exames e tratamentos especializados.

Segundo os dados apresentados, mais de 600 mil solicitações aguardam atendimento com especialistas no Estado.

A situação ganha ainda mais importância diante do envelhecimento da população, já que pessoas idosas podem necessitar de acompanhamento de diferentes especialidades e de tratamentos contínuos.

Uma das alternativas defendidas pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) é a regionalização dos serviços de saúde, considerando as necessidades específicas de cada região.

A ideia não é oferecer todos os serviços em todas as cidades, mas estruturar uma rede regional capaz de resolver parte significativa das demandas mais perto do local onde o paciente vive.

Exemplo mostra impacto da regionalização

Um dos exemplos citados pela entidade é o de Santa Vitória do Palmar, onde pacientes que necessitavam de tratamento de diálise precisavam percorrer cerca de 200 quilômetros até Pelotas.

Com a implantação de uma unidade no próprio município, o deslocamento dos pacientes foi reduzido, facilitando o acesso ao tratamento.

O exemplo mostra como a descentralização de determinados serviços pode diminuir a necessidade de viagens, reduzir custos e, principalmente, melhorar as condições de vida de pessoas que precisam de acompanhamento frequente.

Um Estado que precisa se preparar para envelhecer

O aumento da longevidade representa uma conquista social, mas também exige planejamento. Com mais pessoas chegando aos 60, 70, 80 anos e além, o Estado precisa adaptar sua estrutura de saúde, assistência e convivência social para uma população com novas necessidades.

Para o Rio Grande do Sul, o desafio passa por combinar mais acesso, melhor distribuição de profissionais, regionalização dos serviços e ações de prevenção, permitindo que o aumento da expectativa de vida seja acompanhado também por mais qualidade de vida.

Com informações do Cremers e G1/RS.