Envelhecimento tem “saltos”? Estudo aponta três fases de mudanças no organismo

Algumas transformações acontecem de maneira muito mais marcada do que outras. E há momentos da vida em que o organismo parece acelerar determinadas mudanças biológicas, mesmo quando ainda não percebemos isso no dia a dia.

Foi o que chamou a atenção de pesquisadores que analisaram milhares de amostras de sangue e observaram alterações em diferentes moléculas do organismo. Os resultados sugerem que o envelhecimento não acontece necessariamente como uma linha contínua e perfeitamente previsível. Em determinados períodos, algumas mudanças parecem ganhar velocidade. Três idades apareceram com destaque: aproximadamente 34, 60 e 78 anos.

A primeira pode surpreender. Por volta dos 34 anos, algumas alterações relacionadas ao metabolismo e ao funcionamento do organismo começam a ficar mais evidentes. Isso não significa que alguém complete 34 anos e, de repente, fique mais velho. O envelhecimento não funciona como um interruptor. Mas alguma coisa parece mudar.

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Mais tarde, perto dos 60 anos, as transformações se tornam mais amplas. É também uma fase em que doenças crônicas passam a ser mais frequentes, e problemas relacionados à saúde cardiovascular, à pressão arterial, ao colesterol, à massa muscular, aos ossos, aos rins e ao sistema imunológico merecem maior atenção.

Depois vem outro período, próximo dos 78 anos. Nessa fase, preservar aquilo que muitas vezes damos como garantido começa a fazer ainda mais diferença: caminhar, manter a força, pensar com clareza, ter autonomia para realizar as atividades do cotidiano e continuar participando da vida social.

É aqui que entra uma diferença importante: ter determinada idade não significa necessariamente ter um organismo correspondente àquela idade.

Duas pessoas podem ter 60 anos e apresentar condições físicas e biológicas bastante diferentes. Uma pode ter boa força muscular, alimentação equilibrada, pressão arterial controlada e uma vida ativa. Outra pode acumular doenças, sedentarismo e outros fatores associados ao desgaste do organismo.

Por isso, os pesquisadores também chamam a atenção para o conceito de idade biológica. Ela não considera apenas o número de anos que uma pessoa viveu, mas também aspectos relacionados à maneira como o organismo está funcionando.

E isso muda um pouco a conversa sobre envelhecimento. Se existem períodos em que determinadas mudanças biológicas se intensificam, talvez esses momentos também sejam oportunidades para agir. Não para tentar interromper o envelhecimento, porque isso não existe, mas para chegar às próximas décadas em melhores condições.

Aos 30 e poucos anos, por exemplo, cuidar do metabolismo, da alimentação, do sono e da atividade física pode parecer algo distante de uma preocupação com a velhice, mas não é.

Aos 60, acompanhar a pressão arterial, o colesterol, a glicemia, a saúde óssea, a massa muscular e a função renal pode fazer parte de uma estratégia para preservar a autonomia nos anos seguintes.

E, depois dos 70, o cuidado ganha outras prioridades. Manter a mobilidade, a força, a memória, a independência e os vínculos sociais pode ser tão importante quanto tratar uma doença quando ela aparece.

Ainda existe muito a descobrir. Os períodos identificados nesses estudos não devem ser interpretados como datas exatas em que todas as pessoas passam pelas mesmas mudanças. O envelhecimento é influenciado pela genética, pelo estilo de vida, pelas doenças, pelo ambiente e por uma série de outros fatores.

Mesmo assim, essa descoberta ajuda a mudar uma ideia antiga: a de que envelhecer é simplesmente ir perdendo um pouco de cada coisa todos os dias.

Talvez seja mais parecido com uma estrada cheia de pequenas mudanças, algumas quase imperceptíveis e outras que só percebemos quando já aconteceram.

E, se a ciência conseguir identificar melhor essas fases, pode ser que o futuro da medicina preventiva esteja justamente aí: reconhecer antecipadamente quando o organismo está mais vulnerável e intervir antes que uma mudança biológica se transforme em perda de saúde ou de autonomia.

No fim, envelhecer continua sendo inevitável. A diferença pode estar em como chegamos a cada uma dessas etapas.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567