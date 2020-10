Envenenamento de cães é recorrente no Bairro Independência

“Que diacho! Eu gostava do meu cusco…

…bicho não tem alma, eu sei bem,

mas será que vivente tem?”(Odilon Ramos).

Esse questionamento é providencial quando muitas mortes de cães estão ocorrendo em decorrência de envenenamentos no bairro Independência.

Segundo um dos moradores, na tarde da última quarta-feira(21), por volta das 15h.

Ele destaca que a filha da vizinha chamou o tio pois o cãozinho não estava bem, assim que o homem foi verificar, percebeu que o cachorrinho estava envenenado. Eles tentaram dar leite mas todo o esforço realizado de forma rápida para tentar salvar a vida do animal de estimação foi em vão, o cão morreu.

” Ele começou a espumar pela boca e o nariz. Foi triste ver o que o cãozinho passou, além da criança que estava por perto. Era um cão que passava a maior parte do tempo dentro do pátio. Mas essa não foi a primeira vez que aparecem cães envenenados, esse já é o sexto. Isso gera uma grande revolta ” – disse o morador.

No mês passado, com o objetivo de frear os maus-tratos contra animais, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais.