Enxaqueca crônica: hábitos do dia a dia podem aumentar a frequência e a intensidade das crises

Para quem convive com crises frequentes, alguns hábitos aparentemente comuns podem contribuir para aumentar a intensidade e a recorrência dos episódios. Sono irregular, longos períodos diante das telas, alimentação, estresse e até o uso frequente de analgésicos estão entre os fatores que merecem atenção.

O médico Rolando Laffita, especialista em Medicina de Família e Comunidade (MFC), com pós-graduação em Medicina da Dor e Inflamação e 23 anos de experiência, destaca que a avaliação de quem sofre com enxaqueca deve considerar o paciente de forma ampla, buscando identificar os fatores que podem estar relacionados ao surgimento ou à piora das crises.

Entre os hábitos que merecem atenção estão permanecer muitas horas em frente às telas sem intervalos, dormir pouco ou manter horários irregulares de sono, passar longos períodos sem se alimentar, conviver constantemente com situações de estresse e utilizar analgésicos com muita frequência sem uma investigação adequada da dor.

Sono também pode interferir nas crises

Não é apenas a quantidade de horas dormidas que importa. A qualidade e a regularidade do sono também podem ter relação com a enxaqueca. Dormir em horários muito diferentes, utilizar o celular até pouco antes de deitar e ter um sono de baixa qualidade são situações que precisam ser observadas em pacientes com crises recorrentes.

Quando o organismo não consegue descansar adequadamente, pode ocorrer maior sensibilidade aos estímulos e à dor. Por isso, melhorar a higiene e a regularidade do sono pode fazer parte das estratégias adotadas para reduzir os fatores associados às crises.

Alimentação deve ser observada individualmente

Outro aspecto importante é a alimentação. Alguns pacientes percebem que determinados alimentos ou bebidas funcionam como gatilhos para as crises, mas essa relação não é necessariamente igual para todas as pessoas.

Bebidas alcoólicas, embutidos, alguns queijos maturados, determinados alimentos ultraprocessados e chocolate são exemplos frequentemente associados a gatilhos em algumas pessoas. Isso, porém, não significa que todos os pacientes com enxaqueca devam simplesmente eliminar esses alimentos da dieta.

A proposta é identificar, de maneira individualizada, se existe relação entre determinado hábito alimentar e o aparecimento das crises. Uma alimentação equilibrada, horários regulares para as refeições e acompanhamento adequado podem contribuir para uma abordagem mais completa.

Uso frequente de analgésicos exige atenção

Outro ponto importante é a automedicação. Quando as dores se tornam recorrentes, é comum recorrer repetidamente aos analgésicos. Entretanto, o uso excessivo desses medicamentos pode estar associado à própria manutenção ou piora das dores de cabeça.

Por isso, diante de crises frequentes ou de uma dor que interfere na rotina, no trabalho, no sono e na qualidade de vida, é importante buscar avaliação médica para investigar o quadro e definir o tratamento mais adequado.

Além das mudanças relacionadas ao estilo de vida e do tratamento medicamentoso quando indicado, atualmente existem diferentes possibilidades terapêuticas para pacientes selecionados. Entre as técnicas utilizadas pelo Dr. Rolando Laffita está a neuromodulação periférica, dentro de uma abordagem individualizada para pacientes que convivem com dores crônicas.

A orientação é não normalizar a convivência constante com a dor. Identificar os gatilhos, compreender a rotina do paciente e investigar as características das crises são passos importantes para estabelecer uma estratégia de tratamento adequada.

No consultório do Dr. Rolando Laffita, o acompanhamento é organizado em um plano de três meses, com monitoramento contínuo, suporte próximo, reavaliações frequentes e um tratamento personalizado para cada paciente.

Informações e agendamentos:

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Dr. Rolando Laffita

👨‍⚕️ Especialista em Medicina de Família e Comunidade (MFC), com pós-graduação em Medicina da Dor e Inflamação.

📍 Alegrete: Policlínica, Rua Vasco Alves, 248.

⚠️ Conteúdo com finalidade educativa. Procure sempre avaliação médica individualizada.