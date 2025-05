Equipe Tênis de Mesa de Alegrete conquista medalhas em competições no Brasil e no Uruguai

Em março de 2025, os atletas participaram do Torneio de Rosário do Sul, conquistando duas medalhas, e em abril, representaram o município no Torneio de Rivera, no Uruguai, de onde retornaram com três medalhas.

A equipe alegretense, formada por esportistas amadores de diferentes idades, treina três vezes por semana e mantém as portas abertas para novos integrantes que desejem praticar o esporte, mesmo sem experiência prévia. O grupo valoriza o espírito de inclusão e o desenvolvimento técnico gradual dos participantes.

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é uma modalidade olímpica que exige agilidade, concentração e coordenação motora. Apesar de parecer simples, o esporte envolve estratégia, reflexos rápidos e preparo físico.

Entre os principais benefícios da prática regular do tênis de mesa estão a melhora na capacidade cardiovascular, o fortalecimento muscular, o estímulo à atividade cerebral e o controle do estresse. Além disso, é uma excelente forma de socialização e lazer.

Com resultados expressivos em torneios e foco na promoção da saúde, a equipe alegretense segue firme no incentivo ao esporte local e convida a comunidade a conhecer e participar dos treinos. A equipe se reúne no RAC (Bento Manoel, 490) às segundas, quartas e sextas a partir das 19h30min.

Fotos: Alegrete Tênis de Mesa