Representando Alegrete, a equipe Team B teve uma participação de destaque na Copa Mercosul de Jiu-Jitsu, realizada no último domingo, em Porto Alegre. A competição reuniu mais de 700 atletas inscritos e 56 equipes de diferentes localidades.

Sob o comando do coach Bernard Ramires, a delegação alegretense participou do evento com 17 atletas, inscritos em 21 categorias, conquistando um total de 15 medalhas: seis de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. O resultado garantiu à Team B a sexta colocação geral na classificação por equipes.

Entre os destaques individuais está a atleta Kay Howard, de 16 anos, faixa azul, que conquistou duas medalhas de ouro, sagrando-se campeã nas modalidades Gi (com kimono) e NoGi (sem kimono).

O resultado ganha ainda mais importância por se tratar de uma equipe com apenas seis meses de existência. O projeto vem crescendo e reunindo atletas de 10 a 35 anos, muitos dos quais sequer conheciam o Jiu-Jitsu antes de ingressarem na equipe.

De acordo com o coach Bernard Ramires, o trabalho desenvolvido vai além da preparação para competições. O objetivo é oferecer uma formação completa aos atletas, trabalhando aspectos técnicos, físicos e pessoais, além de valores como disciplina, respeito e superação.

O treinador também destaca as dificuldades enfrentadas para conseguir patrocínios e apoio financeiro, fundamentais para proporcionar aos atletas oportunidades de participação em competições.

A conquista em Porto Alegre representa um importante passo para o projeto e motivo de orgulho para Alegrete. Com 15 medalhas e uma colocação expressiva entre dezenas de equipes, a Team B demonstra que, mesmo com pouco tempo de caminhada, dedicação e comprometimento já estão transformando o esporte e abrindo novos caminhos para seus atletas.