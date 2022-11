Equipe Baita Chão promoveu desafio de tênis de mesa em Alegrete

No último domingo (20), a 3ª Capital Farroupilha foi palco do 1º Desafio de Tênis de Mesa.

A modalidade bastante difundida pela equipe Baita Chão criada por abnegados pelo esporte no município. Os atletas alegretenses recepcionaram os atletas do tênis de mesa da cidade de Rosário do Sul para um inédito desafio entre as cidades.

Representados pelas equipes Tênis de mesa Alegrete Baita Chão e Club Estação Tênis de Mesa, jogaram nas dependências do Daer.

As equipes foram bem representadas pelos atletas que disputaram cada saque e jogada do início ao fim do desafio.

O título de campeã do desafio foi para a equipe do Club Estação Tênis de Mesa da cidade Rosário do Sul que conquistou o primeiro e segundo lugar. A cidade de Alegrete ficou em terceiro e quarto no individual.

Confira a classificação no individual:

1º Lugar: Silvio Licht Ahmad – Rosário do Sul

2º Lugar: Adilson dos Santos – Rosário do Sul

3º Lugar: Fabrício Thaddeu – Alegrete

4º Lugar: Luís Fernando – Alegrete

A equipe Tênis de Mesa Baita Chão, agradece a presença de todos os amigos e familiares que lotaram o espaço aplaudindo os jogos. Com também salientaram a importância dos apoiadores e patrocinadores. Destaque para Flex Academia; FrutiValle Hortifruti; Danti Odontologia; Erva Mate Encanto do Mate; Padaria Rosariense; Armazém Borges; Clic Certo agente credenciado Sicredi; Art Mil Calçados e apoio da GSG Serralheria e Estofaria Rodrigues, empresas essas que fizeram a diferença no esporte.

