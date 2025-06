Equipe Boxe Roots brilha no Itaqui Combat

No último sábado (14), pugilistas da Boxe Roots, comandada pelo treinador Arian Lencina, foi um dos grandes destaques do 2º Itaqui Combat, realizado no município fronteiriço. O evento, que reuniu atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul, além de representantes do Uruguai e da Argentina, teve lutas de alto nível técnico e muita emoção dentro do ringue.

A equipe alegretense contou com cinco atletas, incluindo o próprio treinador, que teve sua noiva e companheira da equipe, Bruna Alves como corner, onde novamente disputou um cinturão e não apenas o conquistou na categoria até 80kg, como também foi premiado com o troféu de melhor luta da noite, repetindo o feito alcançado em sua luta anterior, há menos de 30 dias.

Dois integrantes da equipe fizeram suas estreias em competições oficiais: João Pedro Pereira e Igor Bortolini. Ambos demonstraram excelente preparo e atitude, deixando claro que são promessas para o futuro do boxe regional. Já os atletas Henrique Severo e Pedro Bastides subiram ao ringue para suas segundas lutas, mostrando notável evolução.

O resultado geral foi extremamente positivo: a Boxe Roots retornou a Alegrete com três medalhas de Ouro, uma de Prata, um cinturão e o troféu de melhor luta da noite — um feito que reafirma a força e o comprometimento da equipe.

O mestre Arian destaca que o trabalho segue firme, com foco total na próxima competição. “Estamos em preparação para o Estadual Cadete e Juvenil (Gauchão Estadual), que deve ter sua data confirmada nos próximos dias e acontecer ainda em julho. Nossa equipe está motivada e unida para representar Alegrete da melhor forma possível”, afirma.

A participação no 2º Itaqui Combat mostra, mais uma vez, que a Boxe Roots vai além das vitórias: ela forma atletas, inspira jovens e fortalece o esporte na Fronteira Oeste, destaca Lencina.

Fotos: Boxe Roots