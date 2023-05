Equipe da Manutenção CAAL vence Torneio do Sindicato da Alimentação

Share on Email

O 3º Torneio de Futebol Sete promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA foi recheado de sucesso. Os jogos foram realizados no Clube Sete de Setembro no último domingo (21).

A competição reuniu associados do ramo da alimentação e foi disputado em homenagem aos 20 anos do Programa Sindicalismo em Ação transmitido pela Rádio Sentinela FM.

Os jogos nas quadras society do Clube Sete de Setembro foram de muita confraternização, companheirismo e uma disputa sadia entre os trabalhadores Foi a terceira edição do Torneio sindical e teve coordenação do presidente da entidade Marcos Rosse e dos diretores sindicais Roni Marteganha e Eneir de Àvila.

Nesta edição, 9 equipes marcaram presença com representatividades das empresas CAAL, Frigorífico Marfrig e Fumacense.

A diretoria do sindicato parabenizou todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes no evento, e elogiou a arbitragem pelo excelente trabalho e profissionalismo apresentado na coordenação dos jogos.

Após muitas disputas, a grande vencedora do certame foi a equipe da Manutenção CAAL, que venceu os Amigos dos Miúdos da Marfrig. Em 3º lugar o time dos Mercenários/Marfrig e 4º colocado o Pumas do Marfrig. Já o goleiro menos vazado coube ao atleta Darlan Eduardo Nunes da CAAL. O artilheiro do torneio foi o jogador Rafael Mombach dos Mercenários e o Troféu Disciplina foi para os Pumas.

Fotos: STIAA