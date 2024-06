Equipe da Panela Campeira realiza almoço beneficente da Equoterapia em Alegrete

No cardápio o tradicional risoto italiano e salada para degustação dos apoiadores do projeto na comunidade. O local foi na sede da Associação dos Arrozeiros na Avenida Tiaraju.

O CEAL é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter social, assistencial e terapêutico que atende pessoas com necessidades especiais. Para inscrever um familiar, é necessário o encaminhamento do médico neurologista, atestando que a criança ou adulto está apto para a prática de Equoterapia e, posteriormente, entrar em contato com a Presidente, Mariza Baldissera, através do telefone (55) 9 9917-4762. A equipe da Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros de Alegrete é parceira do CEAL e parabenizou toda a diretoria pela iniciativa e pelas atividades desenvolvidas.

A equipe da Panela Campeira é o braço social da entidade. Criada em 7 de abril de 2005 por produtores e produtoras rurais. No município, o grupo é muito conhecido pelo trabalho, dedicação e amor em tudo que se propõe a executar. Alguns eventos marcam a bela trajetória, como o Tratoraço; Fenegócios; Abertura da Colheita; Galeto do Rotary; almoço da Equoterapia; almoços e jantares para Igreja Matriz e Paróquias; Festa do Imigrante; Brick da Praça; Encontros Técnicos da Associação dos Arrozeiros; Semana Arrozeira e eventos de entidades parceiras.

“Dedicação, comprometimento, carinho, amizade, respeito e amor. Palavras que resumem com muita propriedade a grande equipe de amigos que trabalha sempre com muita alegria para servir ao próximo”, destacou a presidente do Ceal.

Fotos: Associação dos Arrozeiros