Equipe de Alegrete vence etapa cacequiense da Liga Mista de Voleibol

No último final de semana, a cidade de Cacequi foi palco de uma etapa da Liga Mista de Voleibol, Série Prata.

Oito equipes de municípios da região participaram da disputa. Destaque para o time de voleibol misto Serpent’s Voleibol – SVA de Alegrete.

Eles faturaram o título de campeão da etapa cacequiense , além de conquistas com destaques nas partidas e também atletas premiados como destaque geral da etapa.

A equipe do SVA agradece todo o apoio e a torcida, aos organizadores da competição, e um agradecimento especial a prefeitura, através da secretaria de educação, cultura, esporte e lazer pela parceria disponibilizando o convênio do transporte para os atletas. “Também gostaríamos de agradecer a colaboração e apoio do vereador João Monteiro, na qual foi de grande importância para que essa ação fosse possível e com certeza serviu de incentivo para que chegássemos ao pódio. Levamos o nome da nossa cidade, que com muito orgulho foi bem representada na competição”, destaca os atletas.

O time segue na competição e focados para a próxima etapa.

Fotos: SVA