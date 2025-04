Equipe de Manoel Viana faz fusão com Alegrete em etapa da Liga Gaúcha de Voleibol

Share on Email

A II Etapa da Liga Gaúcha de Voleibol – IV Região foi realizada no último domingo (27). A cidade de Manoel Viana sediou a competição que reuniu 6 equipes do naipe masculino. Os jogos foram no ginásio Henrique Nemitz.

Destaque para a fusão entre a AVV de Manoel Viana e atletas oriundos da equipe do União de Alegrete. Também disputaram o título da etapa vianense, o Sporting Itaqui e NTA Bagé. Na outra chave, jogaram PDV Rosário do Sul, Vôlei Santiago e Máfia Bagé.

A equipe AVV, parceria entre Manoel Viana e União Alegrete, jogou com o Sporting e perdeu por 2 sets a 1 e ganhou de 2 a 0 do NTA.

Na repescagem a AVV/ Alegrete enfrentou a equipe Máfia e venceu o jogo por 2 a 1 passando para fase de semifinal e acabou derrotada pelo PDV por 2 a 1, ficando em 4° lugar. Já a grande final foi vencida pelo Vôlei Santiago, que ganhou dos rosarienses do PDV. O Sporting findou em terceiro colocado na etapa. Os atletas Guilherme Gonçalves e Carlos Augusto da AVV/Alegrete foram destaques de partida.