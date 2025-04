Equipe de manutenção de estradas mantém ritmo acelerado de reparos no interior

Um do setores que mais demandam serviços da Prefeitura é o de manutenção de estradas, visto que produtores que moram no interior de Alegrete precisam se deslocar trazendo produtos da safra ou fazer vários serviço na área urbana. Sempre que chove muitos trechos de estradas do interior ficam prejudicados e requerem manutenção.

E para garantir a trafegabilidade, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, intensificou os trabalhos de melhoria nas estradas do interior do município. Nesta semana, as equipes estão concentradas na localidade do Rincão do 28, onde realizam serviços de roçada, limpeza da vegetação, cascalhamento, manutenção na pista de rodagem e reparos na ponte local.

Manutenção Abrange Diversas Localidades:

Além do Rincão do 28, outras localidades também estão recebendo melhorias, demonstrando o compromisso da Prefeitura em atender às necessidades de toda a comunidade rural:

Rincão do São Miguel

Estrada da Casa Preta

Querumana

Estrada do Silvestre

Lagoa Branca

Caiboaté

Corredor da São Marcos

Pinheiros

Angico

Essas ações da Prefeitura visam garantir melhores condições de tráfego, segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e demais atividades das comunidades rurais.