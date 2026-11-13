Equipe de Promoção Social mantém trabalho no Passo Novo desde o temporal em outubro

Uma equipe da Secretaria de Promoção Social e Desenvolvimento Social de Alegrete tem há mais de de 20 dias uma rotina totalmente diferente de trabalho, direto na Vila de Passo Novo, desde o temporal do último dia 26 de outubro, que devastou dezenas de casas.

A secretária Daniela Domingues informa que o trabalho, no salão do CTG Nico Dorneles, é contínuo desde o desastre natural no cadastramento de famílias no CAD único e encaminhar os auxílios necessários às famílias atingidas. No dia 12, a equipe da Secretaria novamente estava no local com objetivo de entregar Kits de limpezas e kits de higiene pessoal.

A Secretária diz que 455 famílias já foram cadastradas e destaca o valoroso trabalho dos voluntários desde o dia do temporal em outubro passado

Quanto às casas que foram destelhadas, o trabalho continua e algumas ainda necessitam de obras de cobertura do telhado.