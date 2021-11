Equipe de Rosário do Sul vence Torneio Feminino de Vôlei do União

No último domingo (7), o União Esportes realizou seu primeiro Torneio Feminino de Voleibol 6×6. Os jogos foram desenvolvidos no ginásio poliesportivo do União e contou com a presença de 8 equipes de cidades da região e de Alegrete.

Com jogos em alto nível, a competição foi recheada de sucesso. Divididas em duas chaves, os jogos em sua primeira fase foram disputados dentro da chave se classificando os dois melhores de cada.

Na chave A jogaram Sputnik/Uruguaiana, VFA/Alegrete, União/Alegrete, CRD/Santa Maria. Já na “B”, Arq Ig/Rosário do Sul, Sul Vôlei/Bagé, Amigas do Vôlei/São Gabriel e A.S.U.T de Bagé.

Nas semifinais as rosarienses do Arq Ig e as bageenses do Sul Vôlei triunfaram e garantiram vaga na grande final. Na disputa do 3º lugar um clássico alegretense. O Vôlei Feminino Alegrete e as donas da casa União duelaram do início ao fim. Vitória e terceira colocação para o VFA.

Vôlei Feminino Alegrete

Equipe anfitriã do União ficou na 4ª colocação

Na grande final o Arq Ig de Rosário levou a melhor contra as meninas do Sul Vôlei e ficou com o título. Essa foi a primeira competição envolvendo somente equipes do naipe feminino e recebeu elogios pela organização e nível técnico das equipes participantes.

Sul Vôlei ficou com o vice da competição

“Parabéns as equipes, pelo excelente desempenho em quadra, realmente foram jogos muito bons. Parabéns a todos envolvidos”, destacou os organizadores. O União premiou os três melhores com troféus personalizados e medalhas.

Fotos: União Esportes