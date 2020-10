Equipe do Boca Junior veste rosa para lembrar da prenveção ao câncer de mama em Alegrete

No Outubro Rosa em que os serviços de saúde se voltam a orientar e aumentar a oferta de exames às mulheres de Alegrete na prevenção de um câncer muito comum, o de mama..

E o rosa se espalha em atividades e chega também aos campos de futebol de várzea.

Com a retomada dos jogos no Estádio Farroupilha, depois que parou em março, devido à pandemia, a equipe Master Especial do Boca Junior entrou vestindo rosa, lembrando que as mulheres devem se cuidar e fazer os exames preventivos para evita o câncer de mama.

Rose Mota, da diretoria do time diz que isso faz parte da ação social e educativa que a equipe busca implementar, quando disputar torneios aqui na cidade.

Quanto mais informações e educação, mais estaremos ajudando que pessoas de nossa família, amigos e mulheres em geral se previnam, atesta Rose.

A ESFs do Município, neste Outubro Rosa, vão realizar ações relativas à orientação à prevenção e encaminhamento para mamografias pelo SUS.

Vera Soares Pedroso