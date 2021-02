Equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre faz manobra de prona em paciente; veja vídeo

(Veja o vídeo no link abaixo)

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/video/equipe-do-hospital-de-clinicas-realiza-manobra-de-prona-em-paciente-de-covid-19-9305736.ghtml

Um vídeo divulgado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) mostra profissionais de saúde realizando a manobra de prona em um paciente de coronavírus. Gravadas nesta sexta-feira (26), no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital, as imagens registram um procedimento importante para o tratamento de casos graves.