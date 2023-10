Equipe do I. C & Tributária lança escritório digital

O escritório PMS Contabilidade, agora I.C & Tributária reuniu no dia 29 de setembro), no salão de eventos do Hotel Caverá, clientes e imprensa local para contar as novidades. A empresa tem como gestores os sócios José Luis Alves Pinheiro e Cassio Miletto Sobrosa. Na apresentação José Luis e sua equipe destacaram a história e a evolução do escritório em mais de duas décadas de muito trabalho e dedicação.



O momento ápice do evento foi o lançamento do Escritório Digital I. C & Tributária, uma novidade que traz a proposta do App da I.C & Tributária. O aplicativo que já está disponível na Play Store oportuniza aos clientes, o acesso a todas informações para o controle da empresa, com funcionalidades, permitindo a otimização dos processos, conferindo mais agilidade e segurança a qualquer hora.

A EVOLUÇÃO EM 20 ANOS DE REALIZAÇÕES!

José Luis Alves Pinheiro

CRC/ RS: 55014/ 0-6

Cássio Miletto Sobrosa

CRC/RS: 70063/0-5

Endereço:

Rua Barão do Amazonas, 339 – Centro

telefone: 55 9 9911 1445

site: www.ictributaria.com.br