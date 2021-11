Equipe do Marfrig vence Torneio Recomeçar do Sindicato da Alimentação

O time formado por colaboradores do setor de embalagem do Marfrig venceu o Torneio Recomeçar organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete.

A competição reuniu 8 equipes das empresas CAAL, Marfrig, Fumacense e associados da entidade. Os jogos foram realizados no último domingo (15), durante todo dia no ginásio Bem Bolado.

Jogos foram realizados no Bem Bolado

“Trabalhadores do ramo da alimentação competiram em partidas disputadas no mais alto nível de esportividade e companheirismo, brindando a todos os presentes não só com muitos gols e jogadas espetaculares, mas principalmente dando um show de confraternização. Esse foi um evento que marcou o recomeço das atividades sociais e esportivas do Sindicato, o que não ocorria desde 2019 devido a pandemia”, destacou Marcos Antonio Rosse presidente da entidade. “Nada mais bonito e importante do que ver a alegria da presença dos trabalhadores e seus familiares, em uma bonita festa”, comentou Rosse.

Torneio foi bastante prestigiado pela categoria da alimentação

Após muitos jogos, a decisão do 3º lugar foi entre as equipes do Marfrig, ABC e Amigos dos Miúdos. Melhor para o time do ABC que fez 5 a 2 e ficou com o terceiro lugar.

ABC ficou em terceiro

Amigos dos Miúdos foi o quarto colocado

Na grande final, vitória do Embalagem Marfrig sobre Os Juniores da CAAL, 3 a 1 e festa para a equipe dos colaboradores do Marfrig.

Embalagem Marfrig ficou com o título

Os Juniores da CAAL ficou com o vice

O troféu disciplina coube a equipe Os Juniores da CAAL. Já o goleador do torneio foi o atleta Emerson Quinteiro e o goleiro menos vazado Leandro Silveira, ambos da equipe Embalagem do Marfrig.

Goleiro menos vazado

Goleador da competição

Fotos: STIAA