Equipe do PampaTec apresenta projeto na 30ª edição da Mercopar

A Mercopar, maior feira de inovação e negócios da América Latina,foi realizada nos pavilhões da Festa da Uva, nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2021. A feira reuniu o que há de mais inovador para a indústria.

A região de abrangência da Unipampa foi representada na feira por meio de uma missão empresarial organizada pelo Sebrae. Ao todo, foram 31 representantes da região Fronteira Oeste e Campanha que tiveram a oportunidade de participar das palestras, dialogar com expositores e também, comunicar as ações desenvolvidas na região.

A região teve espaço de protagonismo na feira com a apresentação do Circuito Startup Pampa, realizada pelo servidor da Unipampa, Émerson Rizzatti e da Área B, a cargo do professor da UTEC, Leonel Paes. As apresentações aconteceram em sequência no palco do Like a Boss. Leonel iniciou explicando a metodologia utilizada para a construção da Área Binacional de Inovação, a formalização do ecossistema por meio do Pacto pela Inovação, em julho de 2021. O representante da Área B, ainda destacou as ações desenvolvidas atualmente, como o Desafio Fronteira Inteligente.

Émerson trouxe a trilha do Circuito Startup Pampa (www.startuppampa.com.br), salientou as atividades realizadas até agora, como o Conexão Pampa e a jornada do empreendedor. Rizzatti destacou a importância da governança na construção desta iniciativa, que na fase atual está capacitando os empreendedores inscritos a desenvolverem suas ideias com soluções inovadoras. O servidor da Unipampa, que também é coordenador do comitê técnico do Inova RS, na região, falou da importância do programa para aproximar estrategicamente atores e promover ações integradas regionalmente.

Participantes da Missão Empresarial à Mercopar 2021. Foto: Fernanda Araújo

A organização e investimento necessários para a realização da Missão Técnica à Mercopar foi da Unidade do Sebrae na região da Campanha e Fronteira Oeste, a cargo do técnico Márcio Silva, que destacou: “a missão técnica atingiu seu objetivo de gerar muito networking e demonstrar todas inovações tecnológicas da indústria 4.0. Todos participantes saíram muito satisfeitos do que viram e com certeza todo conhecimento adquirido pelo grupo, poderá contribuir para desenvolvermos nossa região através da Inovação.”