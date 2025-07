Equipe do TFD realiza ação de busca ativa e atende 172 pacientes no sábado em Alegrete

Neste sábado, a equipe do Transporte Fora do Domicílio (TFD) deu continuidade a seu grande propósito de estar próxima ao paciente e garantir resolutividade no atendimento. Desde o início das atividades, a secretária Heili Temp tem reforçado que a principal meta do setor é agilizar consultas e exames, diante do enorme número de pendências acumuladas.

Sob a coordenação de Celeni Viana, que contou com o total apoio e comprometimento da equipe, foram realizados 172 atendimentos na ação de busca ativa de pacientes. Essa iniciativa tem um impacto direto na vida daqueles que aguardavam por procedimentos essenciais, muitos dos quais não teriam acesso sem essa intervenção.

“Podemos afirmar que essa ação foi um sucesso. A busca ativa proporcionou o acesso necessário para quem estava pendente, garantindo que esses pacientes não fiquem desassistidos”, destacou Celeni Viana.

O coordenador também fez questão de reconhecer o esforço dos servidores envolvidos, que abriram mão do seu dia de descanso para cumprir essa missão tão importante. “Sem o empenho e a dedicação da equipe, nada disso seria possível. O beneficiado final é o paciente, que merece todo nosso cuidado e atenção”, concluiu.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços e a valorização dos profissionais, buscando sempre atender a comunidade com eficiência e humanização.