Equipe Kids de Jiu Jitsu trouxe várias medalhas de competição regional

A Equipe Kids da Gabriel Teixeira Jiu-Jitsu brilhou com seus representantes na Copa Coliseu Prime de Jiu-Jitsu que aconteceu em Santana do Livramento. Com uma trajetória de apenas 1 ano e 2 meses, a equipe vem superando seus limites e de maneira notável vem colhendo frutos. Afiliados da Escola de Jiu-Jitsu Atos Guetho Alegrete e comandados por Gabriel Teixeira, a equipe participou com sete talentosos alunos, que trouxeram para casa seis medalhas entre elas 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze, consolidadas no alto nível de habilidade e determinação dos atletas: Enrico da Motta, Erika Souza, Beatriz Almirão, Nicolle Oliveira, Kauã Serina, Lucca Peruzzo e Emannuel Marques.



A preparação para a competição em Santana do Livramento se estendeu por dois meses, culminando em um notável desempenho. A equipe enfrentou vários desafios em diversas categorias onde conseguiu conquistar posições de destaque em todos os pódios.

A equipe Kids Gabriel Teixeira investe no desenvolvimento de crianças e adolescentes com idades entre 7 e 12 anos onde recebem aulas especializadas com métodos específicos, adaptados para as diferentes idades. As aulas acontecem regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras e são realizadas na academia ProFit.



O que chamou a atenção durante a competição, foi a amizade e a alegria demonstradas entre a equipe, são crianças que, ao competir, venceram seus medos e inseguranças com muita garra e determinação sob o incentivo e o olhar carinhoso do competente professor Gabriel Teixeira.



A trajetória de sucesso de Gabriel Teixeira, reconhecido como vice-campeão gaúcho e terceiro colocado no campeonato Absoluto, é marcada por compromisso, treinamento árduo e paixão pelo Jiu Jitsu e agora transmitida para uma nova geração de pequenos atletas que estão iniciando e se consolidando como protagonistas nas artes marciais na região. O evento ocorreu no último domingo.