Equipe Ninho dos Falcões mira Copa RS e Brasileiro de Muay Thai após etapa de avaliação

No último sábado, 31 de maio, foi realizado o exame da equipe Ninho dos Falcões, em Alegrete. A atividade contou com a presença do Grão-Mestre Alzemiro de Carvalho, que representou a Federação Gaúcha de Taekwondo durante o processo avaliativo.

Ao lado do professor Daniel, responsável pelos treinos da equipe, o Grão-Mestre acompanhou o desempenho técnico dos atletas e avaliou os resultados obtidos no exame. Após a avaliação, ambos destacaram o desenvolvimento dos participantes.

Com o encerramento dessa etapa, o professor Daniel dará continuidade aos treinamentos voltados para as próximas competições, com foco na participação da equipe na Copa RS de Taekwondo. A intenção é levar os atletas para disputar novamente o campeonato, que no ano anterior rendeu bons resultados ao grupo.

Além das competições de Taekwondo, os atletas da Ninho dos Falcões também têm como objetivo participar do Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que será realizado no Rio Grande do Sul. A equipe pretende estar presente no evento, assim como no seminário internacional de Muay Thai, previsto para o mês de julho. O seminário contará com a presença do Mestre tailandês Ekger Mono e será mais uma oportunidade de atualização e intercâmbio técnico para os praticantes da arte marcial em Alegrete.