Equipe técnica apresenta atualizações de serviços hidrológicos no rio Ibirapuitã

Dentro das ações de preparação da cidade para enfrentar eventos adversos, a Defesa Civil de Alegrete recebeu, na última segunda-feira (14), uma equipe de profissionais da ANA (Agência Nacional de Águas) e do Serviço Geológico do Brasil.

Estiveram no município as engenheiras hidrólogas Camila Mattiuzi e Karine Pickbrenner. A visita, realizada após as enchentes de maio e junho, teve como objetivo a apresentação das atividades do Serviço Geológico do Brasil.

Na base de coleta de dados do município, situada no bairro Rui Ramos, as engenheiras, acompanhadas pelo coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto, apresentaram os serviços realizados pela agência.

Foram explanadas as devidas atualizações e a forma como o serviço é desenvolvido no município. A linha de levantamentos hidrometeorológicos, que mergulha no rio Ibirapuitã, transmite dados que auxiliam no planejamento e possibilitam a execução dos serviços de hidrologia, além de contribuir para a Rede Hidrometeorológica Nacional.

A Defesa Civil de Alegrete atende de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h30, e está localizada na Praça Getúlio Vargas, 409, Centro, anexo a Prefeitura Municipal de Alegrete. Para contato, os telefones disponíveis são: 3120-1065, 99158-9544 e 99956-6385.

Fotos: Defesa Civil