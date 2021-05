Equipes da Infraestrutura realizam melhorias em bairros da cidade

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem realizado inúmeros serviços de limpeza de ruas, roçada, capina e retirada de entulhos em bairros, praças e vias da cidade.

Nesta semana, a prefeitura promoveu um mutirão de limpeza em todas as ruas do bairro José de Abreu, retirando galhos, entulhos e resíduos sólidos. A Praça José Pedroso de Albuquerque (Boa Vista) e a avenida Alexandre Lisboa também sofreram intervenções de limpeza.

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura realizou a colocação de material fresado na rua Cedro, no bairro Capão do Angico e de concreto na calçada da rua Policarpo Rodrigues, no bairro Getúlio Vargas.