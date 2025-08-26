Equipes de Alegrete entraram em quadra pela Liga Mista de Voleibol

No último domingo (24), foi realizado a 3ª Etapa da Liga Mista de Voleibol da Região da Campanha e Fronteira. A competição foi disputada simultaneamente nas cidades de São Gabriel e Dom Pedrito.

Dois representantes de Alegrete estiveram em quadra. A equipe do Serpent’s foi para a etapa em São Gabriel no Ginasio Chiapetão enquanto a equipe do Ravenna jogou em Dom Pedrito no Ginásio Dachery. Na Terra dos Marechais, a equipe alegretense do Serpent’s conseguiu avançar até as semifinais e terminou a etapa no 3° lugar, além de ter o melhor ataque masculino da etapa.

Já a equipe do Ravenna acabou eliminada nas quartas de final, encerrando sua participação na Capital da Paz em 5°. A próxima etapa já está marcada. Acontece no dia 26 de outubro, e a sede será em Alegrete e Rosário do Sul.