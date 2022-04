Equoterapia é retomada no 6º RCB com aumento de atendimentos

A retomada do serviço de equoterapia do CEAL, em Alegrete, com atividades no 6º RCB, marcam o início dessa importante atividade de apoio, como parte do tratamento, a crianças e jovens com necessidades especiais do Município.

A coordenadora do trabalho, Marisa Baldissera recebeu vereadores, pais e interessados nesta atividade que é um grande diferencial a todos que precisam da equoterapia.

O serviço parou há mais de dois anos, devido à pandemia e retornou, esta semama, no 6º RCB que mantém essa parceria há 22 anos, quando iniciaram as terapias com uso de cavalos naquela unidade militar.

Retomada da Equoterapia

O Centro de Equoterapia de Alegrete – CEAL foi criado para ajudar famílias que têm crianças e jovens com alguma necessidade especial.

O serviço com a pratica, conforme Marisa Baldissera, parou na pandemia, mas não com auxílio às famílias no escritório do CEAL em sala da antiga sede do DAER.

Equipe do CEAL na Equoteria no 6º RCB

Com projetos do Banrisul e do COMDCA o Centro de Equoterapia de Alegrete vai ter recursos para contratar mais um profissional e ampliar os atendimentos. Passando de 20 para 30 pessoas nas terças e quintas-feiras à tarde.

A Prefeitura disponibiliza os profissionais( fisioterapeuta, psicólogo e educador físico) e o 6º RCB o veterinário e militares que auxiliam os técnicos nesse trabalho.

O nosso serviço, sem dúvida é um diferencial e para mantermos ainda mais qualidade, precisamos de voluntários para ajudar os técnicos e militares que atuam na Equoterpia em Alegrete, salienta Marisa Baldissera.

Os vereadores João Monteiro ( PP) e Dileusa Alves (PDT) estiveram presentes na retomada do CEAL.