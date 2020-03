Erlan Aita e Mariana Piccoli vencem a Volta da Raposa do Circuito Trilha Aventura

Os ciclistas alegretenses Erlan Aita e Mariana Piccoli foram os vencedores da 1ª Etapa do Circuito Trilha Aventura. Foi um verdadeiro show do Mountain Bike na 3ª Capital Farroupilha.

Num domingo escaldante, 110 atletas desafiaram a tradicional Volta da Raposa. Numa maratona de 58 km, em um trajeto com 606 metros de altimetria acumulada, estradas com muita pedra e corredores com trechos técnicos, a poeira emprestou um cenário de cinema para a prova de abertura do Circuito 2020, promovido pelo Grupo Trilha Aventura, de Alegrete.

Largada e chegada foram no Sítio do Batistão, no km 2 da Estrada dos Pinheiros. Um pelotão eletrizante levantou poeira já na largada. Durante o percurso, cenas típicas do MTB: pneu furado, muito esforço físico dos atletas, superação e adrenalina lá no alto.

Em 1h53min, o alegretense Erlan Aita completou a prova e chegou no sítio, que ainda reservava uma pista de XCO para receber a bandeirada. O quaraiense Bruno Martins foi o segundo, seguido do uruguaio Tito Miraglia (2h). Marcos Fonseca, Nei Edgar Prestes e Victor Garcia completaram o pódio na Elite Masculina.

No Feminino, vitória da alegretense Mariana Piccoli (2’24”), seguida da conterrânea Clariani Rocha (2’30”). Em terceiro lugar, chegou a uruguaia Maria Eugênia (2’35”), seguida de Fernanda Refatti (2’36) e Gianine Carvalho (2’50”).

A prova reservou algumas surpresas. Por ser realizada no Dia Internacional da Mulher, o público feminino ganhou mimos dos organizadores. Outra surpresa, foi o prêmio para duas Metas Volante: entre os homens, o rosariense Lúcio Prates, 10º ciclista a entrar no Corredor da Raposa, foi premiado.

Já no feminino, a alegretense Denise Dambroz levou o prêmio por ser a 10ª entre as mulheres a cruzarem no Corredor da Raposa e a última a subir a temível Subida dos Rodrigues.

Nesta edição, o percurso Volta da Raposa foi no sentido invertido, o que dificultou ainda mais a vida dos ciclistas. Foram premiados os vencedores e, logo em seguida, atletas e participantes da etapa aproveitaram o dia no sítio que tem duas piscinas e uma área verde com sombra. Churrasco e muita confraternização marcou o encerramento da 1ª Etapa do Circuito Trilha Aventura 2020.

Segundo Luciano Brasil, idealizador do Circuito, e a cronometrista Viviane Malgarin, esta primeira etapa teve adesão recorde de atletas, só perdendo para o Desafio Extremo. “Neste ano, o Desafio Extremo acontece no dia 26 de abril, com percursos de 90km e 130km. E, mais uma vez, a previsão é receber um número significativo de atletas”, ressalta Viviane.

Confira os vencedores e a pontuação nas categorias após a 1ª Etapa:

CIRCUITO TRILHA AVENTURA 2020 – CLASSIFICAÇÃO – 1ª ETAPA

VOLTA DA RAPOSA

ELITE

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Erlan Aita 1:53 20 2º Bruno Vaz Martins 1:57 15 3º Tito Miraglia 2:00 14 4º Marcos Fonseca 2:04 13 5º Nei Edgar Prestes 2:04 12 6º Victor Garcia 2:07 11

JÚNIOR

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Uillian Gonçalves 2:07 20 2º Gabriel Ribeiro 2:09 15 3º Jonas Gabriel Andrade 2:12 14 4º Lucas Vassalo 2:13 13 5º Jhean Pedrozo 2:20 12 6º Luan Jaques 2:24 11 7º Matheus Eichkoff 2:31 10 8º Bernardo Groth 2:35 9 9º Quelvin Rodrigues 2:51 8 10º Leonardo Biscaglia 2:54 7 11º Adel Bento Pereira 3:25 6 12º Uelinton Dias 3:39 5 13º Ruan Freitas 1

SUB 30

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Otávio Mirailh 1:59 20 2º Matheus Rodrigues 2:04 15 3º Ericson Lamadrid 2:05 14 4º Guilherme Toledo 2:05 13 5º Dieison Camargo 2:06 12 6º Lucas Lopes 2:13 11 7º Bruno Soriano 2:19 10 8º Maximo Higheras 2:21 9 9º Jardel Colombo 2:23 8 10º Victor Thales Brasil 2:24 7 11º Miguel Noronha 2:25 6 12º Isaías Fernandes 2:59 5

MASTER A

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Everson Marques 2:06 20 2º Jones Trindade 2:06 15 3º Deiner Silva 2:13 14 4º Marnoon Vargas 2:16 13 5º Juliano Oliveira 2:17 12 6º Patrique Freitas 2:17 11 7º Marcio Cirolini 2:19 10 8º Michel Marques 2:20 9 9º Evandro Carvalho 2:21 8 10º Eduardo Meneghetti 2:23 7 11º Angel Fabio Alves 2:24 6 12º Tiago Santos 2:27 5 13º Laziê da Costa Bicca 2:36 4 14º Gleizer Voss 2:39 3 15º Richard Carbonet 2:58 2 16º Luiz Gabriel Mendes 1

MASTER B

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Elizandro Fernandes 2:03 20 2º André Lopes 2:07 15 3º Ederson da Rosa 2:11 14 4º Jhony Pedrozo 2:11 13 5º Claudino Garrido 2:13 12 6º Luiz Pablo Fernandes 2:17 11 7º Marco Munhoz 2:17 10 8º Fábio Mion 2:21 9 9º Reginaldo Molina 2:21 8 10º Igor Pinheiro 2:26 7 11º Valdir Machado 2:35 6 12º Luis Volnei Refatti 2:36 5 13º Marcos Corrêa Guimarães 2:47 4 14º Evanir Filho 2:50 3 15º Jorge Claudio Gomes 3:10 1

VETERANO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Lúcio Prates 2:12 20 2º Edson Luiz Batista Gonçalves 2:17 15 3º Paulo Refatti 2:24 14 4º Carlos Adão Freitas 2:26 13 5º Ronaldo Wasquevite 2:31 12 6º Nelson Luiz Brazeiro 2:32 11 7º Cecílio Serpa 2:33 10 8º Beto Model 2:39 9 9º Paulo Alvarenga 3:00 8 10º Mauro Campos Gomes 1

FEMININO A

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Mariana Piccoli 2:24 20 2º Clariani Rocha 2:30 15 3º Maria Eugenia Lemos 2:35 14 4º Fernanda Machado Refatti 2:36 13 5º Gianine Carvalho 2:50 12 6º Marcia Silveira 3:07 11 7º Morgana Gomes 1 8º Tayele Bernardes 1

FEMININO B

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Dânia Refatti 2:58 20 2º Darlene França 3:17 15 3º Daiane Severo 3:50 14 4º Carla Cibele da Silva 4:05 13 5º Denise Dambrós 4:09 12 6º Pâmela Viana 1 7º

FORÇA B

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Alex Refatti 2:22 20 2º Rodrigo Montanari 2:28 15 3º Luiz Colombo 2:31 14 4º Mauro Valadão 2:31 13 5º Carlos Alexandre da Conceição 2:41 12 6º Fernando Fernandes 2:42 11 7º Pablo Cardoso 2:43 10 8º Edevar Machado 2:44 9 9º Luciano Parcianello 2:44 8 10º Júlio Cesar Santos 2:45 7 11º Willian Krug 2:46 6 12º Marciano Cirolini 2:48 5 13º João Nadir Teixeira Cruz 2:52 4 14º Max Willian de Coelho 2:59 3 15º Tiago Guimarães 2:59 2 16º Robson Gonçalves 3:04 2 17º Vinicius Vasconcelos 3:27 2 18º Max William de Coelho 4:04 2 19º Tynho Garcia 1

INICIANTE MASCULINO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Diogo Torres 2:22 20 2º Alex Sandro Rodrigues 2:26 15 3º Rossano Martins 2:34 14 4º Jeferson Jaques 2:35 13 5º Josué Machado 3:25 12 6º 7º

GERAL POR PONTOS NO CIRCUITO TRILHA AVENTURA

COLOCAÇÃO NOME TEMPO PONTOS 1º Uillian Gonçalves 2:07 20 2º Mariana Piccoli 2:24 20 3º Erlan Aita 1:53 20 4º Otávio Mirailh 1:59 20 5º Everson Marques 2:06 20 6º Dania Reffati 2:58 20 7º Elizandro Fernandez 2:03 20 8º Alex Reffati 2:22 20 9º Lucio Prates 2:12 20

Júlio Cesar Santos Fotos: Vagner Torres