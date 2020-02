Erlan Aita participa do Tour de San Carlos como preparação para Rutas de América

O ciclista alegretense Erlan Aita que integra o Clube Ciclista Taquarembó (CCI), participou no último final de semana do Tour de San Carlos no Uruguai.

Foram três dias de muito ciclismo no país vizinho. O alegretense encerrou o primeiro dia em 12º colocado na clássica prova de contra-relógio. Num percurso de 10 km, Aita encontrou dificuldades competitivas devido a sua bike não ser própria para a modalidade. Mesmo assim cronometrou seu recorde pessoal na modalidade.

No segundo dia a prova de 130 km, foi árdua. O alegretense deu fuga com mais sete ciclistas e juntos tiraram três minutos do pelotão secundário. Faltando 20 km para o final, teve de desistir da disputa devido a um pneu furado.

Na 3ª e última etapa de 150 km, outra etapa dura com muitas subidas, ele se limitou a ajudar a equipe e chegou no pelotão. “Foi válido. Prova boa, nível alto e me senti confiante para os próximos compromissos. O importante foi somar com a equipe”, avaliou o alegretense.

Neste final de semana Erlan Aita vai a Novo Hamburgo na abertura do campeonato gaúcho de ciclismo de estrada. Já no próximo dia 23, o ciclista inicia o seu primeiro grande objetivo desta temporada. A Ruta de Américas será um teste de fogo para o alegretense do Clube Ciclista Taquarembó.

Júlio Cesar Santos Fotos: Erii Acosta