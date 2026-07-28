ERS-507 está interditada; confira a rota alternativa para acessar o Capivari

Em razão da elevação do nível das águas, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) mantém o bloqueio da ERS-507, no quilômetro 8, na região da Ponte do Capivari.

Segundo o CRBM, a interdição ocorre porque o desvio utilizado pelos veículos permanece submerso, impossibilitando a passagem em condições seguras.

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Na manhã desta terça-feira (28), produtores rurais que tentaram acessar a localidade verificaram que, embora o volume de água tenha diminuído em comparação ao dia anterior, o trecho continua alagado e oferece riscos aos condutores.

Enquanto a ERS-507 permanecer interditada, os motoristas que necessitam chegar à localidade do Capivari devem utilizar como rota alternativa a ERS-566, acessando o Corredor do Sítio Sarandi, caminho indicado para chegar à região.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar reforça a orientação para que os condutores respeitem a sinalização e evitem tentar atravessar áreas alagadas. Mesmo quando o nível da água aparenta estar baixando, a correnteza pode comprometer a estabilidade dos veículos, provocar acidentes e colocar vidas em risco.

O trecho seguirá interditado até que as condições de segurança sejam restabelecidas e o tráfego possa ser liberado sem oferecer riscos aos usuários da rodovia.