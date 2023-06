Erva Mate torna-se primeiro Patrimônio Imaterial do RS

Erva-mate faz parte da rotina do dia a dia dos gaúchos há muito tempo, só que agora foi devidamente reconhecida como primeiro Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. A partir de um termo assinado no Palácio Piratini, ficou reconhecido o histórico- cultural da planta.

A solenidade que tornou a erva -mate em patrimônio do RS aconteceu no galpão crioulo. O evento contou com a presença do Governador do RS, Eduardo Leite; Secretária da cultura, Beatriz Araújo, que prestigiaram o evento para relatar a importância do chimarrão na vida dos gaúchos.

A solenidade teve como proposta, garantir por práticas de culturas históricas o mantimento dessa relação fraterna que a erva- mate traduz na sociedade gaúcha. O Governador em seu discurso relata que a “erva aproxima os gaúchos, mais que uma bebida, é um ritual que une amigos e familiares”. Eduardo Leite também ressalta, que a árvore que produz a erva- mate auxilia grandiosamente na economia do estado.

No final do evento, Governador e Secretária foram presenteados com alguns pacotes de erva -mate. O presente foi entregue pelo Cacique Eduardo Timóteo, da aldeia indígena Água Grande Guarani Mbya, de Camaquã. Portanto, agora erva- mate é patrimônio do RS levando essa bandeira cultural para o restante do Brasil sobre as tradições do povo gaúcho.