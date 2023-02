Escadarias de clube viram banheiro no Carnaval

O Carnaval em Alegrete atraiu milhares de pessoas em um evento realizado em uma quadra da Rua Venâncio Aires.

Mas na contramão da folia, agora sobra dor de cabeça para quem acorda no dia seguinte com o cheiro de urina nas ruas e na porta de casa.

As imediações do local da festa tem pontos com forte odor de urina. Alguns moradores prejudicados já amanheceram lavando portas e portões.

Nem a escadaria do Clube Juventude escapou do xixi dos foliões. É sabido que depois da bebedeira muita gente sai fazendo “xixi” onde não deve. O evento realizado em quatro noites teve uma média superior a 3 mil pessoas por dia e nesse universo de foliões apenas 5 banheiros químicos, sendo três masculino e dois para o público feminino, localizados num espaço atrás da área do palco da festa, foi disponibilizado aos foliões.

A reportagem do PAT conferiu nesta manhã de Quarta-Feira de Cinzas um dos locais com maior concentração de urina. Embora algumas ruas próxima do evento tenham se transformado em verdadeiros mijódromos a céu aberto, a faixada do Clube Juventude em sua escadaria e na porta da secretaria estão tomadas de xixi. O forte odor já era insuportável nas primeiras horas da manhã.

Sem banheiros químicos espalhados pela festa, portões, muros, grades e garagens viraram local para fazer xixi. Vale lembrar que esse mau hábito é considerado crime de atentado violento ao pudor. Um delito de menor potencial ofensivo, mas que pode, sim, levar à prisão. A pena é inferior a dois anos e pode ser convertida em uma multa de quase R$ 600.