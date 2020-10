Escola Adventista reconhece dificuldades, mas não confirma fechamento

Compartilhe













No final da tarde de ontem(8), alguns rumores de que a Escola Adventista iria fechar no Município, chegou à redação do PAT.

Além de pais de alunos, outras pessoas também comentaram sobre o assunto, assim como, postagens em redes sociais.

Em contato com a direção do educandário, a informação, via assessoria de imprensa do Rio Grande do Sul, é de que neste período, anualmente há reuniões para que seja projetado o ano a seguir. De acordo com o assessor de imprensa, até o momento, não há nenhuma definição que possa apontar para o fechamento da escola em Alegrete.

Tudo ainda está passando pelas avaliações internas e administrativas. Embora haja algumas dificuldades, a Escola Adventista mantém o ano letivo, no formato online, em razão da pandemia e todas as medidas de combate ao novo coronavírus, no Município. Algumas outras cidades com quadro diferente estão com aulas presenciais.

A Escola Adventista tem mais de 30 anos em Alegrete. Em vários países o somatório é de mais de 100 escola.