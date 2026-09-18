Escola Barros Cassal celebra a cultura gaúcha com atividades pedagógicas durante a Semana Farroupilha

A Escola de Ensino Fundamental Barros Cassal, no Passo Novo, está promovendo uma programação especial alusiva à Semana Farroupilha, reunindo estudantes, professores e comunidade escolar em atividades voltadas à valorização da cultura e das tradições gaúchas.

Iniciada no dia 15 de setembro, a programação contou com a realização da Roda de Chimarrão, da Cuia Cultural Pedagógica, e diversas atividades que proporcionaram aos alunos momentos de aprendizado sobre a história, os costumes e os símbolos da cultura tradicionalista, além de promoverem a integração entre as diferentes turmas e os professores.

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Um dos momentos especiais da programação contou com a participação do CTG Farroupilha, por meio de sua Invernada Juvenil, que abrilhantou as atividades com apresentações tradicionalistas. A programação também recebeu a presença da ex-diretora Terezinha de Jesus Nunes Pacheco, que representou a 1ª Prenda do CTG Sentinela das Missões e esteve acompanhada de um grupo de artistas e músicos ligados à entidade.

Tradição também dentro da escola

Entre as atividades desenvolvidas, esteve a escolha dos representantes tradicionalistas do educandário. Foram escolhidos Iuri Bueno Medeiros da Luz, como Peão, e Isabella Santos da Costa, como Prenda.

Outro destaque da Semana Farroupilha foi o Futebol de Bombacha, protagonizado pelos alunos dos anos finais. A atividade uniu esporte, descontração e tradicionalismo, levando os estudantes a vivenciarem a cultura gaúcha de maneira participativa.

A Cuia Cultural Pedagógica também ganhou destaque na programação, funcionando como uma ferramenta de integração entre conhecimento e tradição. A proposta permitiu trabalhar aspectos culturais do Rio Grande do Sul dentro do ambiente escolar, aproximando os conteúdos pedagógicos das manifestações tradicionalistas.

Parcerias que fortalecem a programação

A direção da Escola Barros Cassal agradeceu aos parceiros que contribuíram para a realização das atividades, especialmente à patronagem do CTG Nico Dornelles, pelo espaço disponibilizado e pela receptividade, e ao Mercado Gazinho, pela doação dos pães utilizados no churrasco.

A programação envolve toda a comunidade escolar e conta com o trabalho do grupo pedagógico, que elaborou uma agenda contemplando história, cultura, convivência e aprendizado sobre as tradições gaúchas.

As atividades da Semana Farroupilha Cultural Tradicionalista da Escola Barros Cassal encerram neste sábado, quando a programação culminará com o tradicional desfile do Passo Novo, marcando o encerramento de uma semana dedicada à preservação e à vivência da cultura gaúcha no ambiente escolar.