Escola de Alegrete promove oficina temática sobre educação antirracista e letramento racial

Atividade será realizada nesta sexta-feira (23), às 10h, na EMEB João Cadore, com a participação de professores e pesquisadores da área das relações étnico-raciais.

A promoção de uma educação mais justa, inclusiva e comprometida com a valorização da diversidade estará em pauta nesta sexta-feira, 23 de outubro, em Alegrete. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) João Cadore realizará a oficina temática “Educação Antirracista — Do conhecimento à prática: o letramento racial no cotidiano social”, voltada às turmas do Ensino Médio da instituição.

A atividade está marcada para as 10h, no espaço Nehyta Ramos, e tem como proposta estimular o diálogo, a reflexão e a construção de práticas que contribuam para o fortalecimento da educação antirracista no ambiente escolar e na sociedade.

A iniciativa busca aproximar o conhecimento teórico da realidade cotidiana, incentivando a comunidade escolar a refletir sobre as relações étnico-raciais, o enfrentamento ao racismo e a importância de reconhecer e valorizar a diversidade.

Professores e pesquisadores participam da atividade

A oficina contará com a participação de dois convidados com experiência no ensino, na pesquisa e na educação para as relações étnico-raciais.

Um dos palestrantes será o professor doutor César Flaubiano da Cruz Cristaldo, professor adjunto da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no Campus Alegrete. Com formação nas áreas de Matemática, Matemática Aplicada e Engenharia e Tecnologia Espaciais, o docente atua no ensino, na pesquisa e na extensão, incluindo ações relacionadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER).

Também participará o professor doutor Márcio Sônego, servidor do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), Campus Alegrete, e pesquisador na área da Educação para as Relações Étnico-Raciais e do letramento racial crítico.

A presença dos dois profissionais deverá contribuir para ampliar o debate sobre os desafios e as possibilidades de construção de uma educação comprometida com a equidade, o respeito e a valorização das diferenças.

Letramento racial no cotidiano escolar

Com o tema “Educação antirracista no território: práticas de letramento racial na escola e na vida”, a proposta da oficina é incentivar a reflexão sobre como atitudes, discursos e práticas cotidianas podem contribuir para o enfrentamento do racismo e para a construção de relações mais respeitosas.

O letramento racial envolve o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para reconhecer, compreender e questionar manifestações de racismo, discriminação e desigualdade racial presentes na sociedade. No ambiente escolar, esse processo também passa pela valorização da história e da cultura afro-brasileira e pela construção de espaços de aprendizagem que respeitem a diversidade.

A atividade integra as ações educativas da instituição voltadas à formação cidadã e ao fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas.

Organização

A oficina tem como professores responsáveis e colaboradores Vagner Severo e Aline Castilhos, com coordenação pedagógica de Onira Souza.

A iniciativa reforça a importância de abordar a educação antirracista de forma contínua, articulando conhecimento, reflexão e práticas pedagógicas capazes de contribuir para uma escola mais democrática e comprometida com o respeito aos direitos humanos.

Ao levar o debate para o cotidiano escolar, a proposta busca incentivar estudantes e educadores a reconhecerem seu papel na construção de uma sociedade com mais igualdade, respeito e valorização da diversidade.