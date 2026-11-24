Com 44 trabalhos apresentados, escola de Alegrete conquista 14 primeiros lugares, 10 segundos e seis terceiros lugares, além de prêmios especiais e indicações de destaque entre mais de 800 coreografias inscritas.

A Escola de Dança Ballerina, de Alegrete, encerrou sua participação na 20ª edição do Garopaba em Dança com resultados expressivos. Realizado entre os dias 19 e 22 de novembro, em Garopaba, Santa Catarina, o festival reuniu bailarinos e escolas de diferentes regiões, contemplando modalidades como balé clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas e estilo livre.

Com uma trajetória de 42 anos dedicada à dança e à formação artística, a escola alegretense levou ao evento 44 trabalhos coreográficos, distribuídos entre balé clássico, balé clássico de repertório, estilo livre, dança contemporânea e jazz. Entre mais de 800 coreografias inscritas, as apresentações da Ballerina conquistaram importantes colocações e reconhecimento da comissão avaliadora.

A participação foi resultado de meses de preparação, envolvendo pesquisa musical, investigação de movimentos, aprimoramento técnico e elaboração dos figurinos, confeccionados pelo Ateliê Érica Staziaky.

A delegação saiu de Alegrete rumo a Garopaba em dois ônibus lotados de bailarinos e familiares, acompanhados por um comboio de carros. A mobilização demonstrou a força da chamada Família Azul, expressão que representa o envolvimento de alunos, professores, familiares e apoiadores que acompanham e incentivam a trajetória da escola.

Reconhecimento artístico e indicações especiais

Além das premiações por classificação, a Ballerina recebeu indicações especiais em diferentes categorias, evidenciando a qualidade artística e técnica dos trabalhos apresentados.

Entre os destaques estiveram:

Destaque Elenco: Suíte Espanhola, coreografia de Heron Nobre, e Foot, Foot, Feet, de Jacqueline Zacarias Silveira.

Suíte Espanhola, coreografia de Heron Nobre, e Foot, Foot, Feet, de Jacqueline Zacarias Silveira. Destaque Composição Coreográfica: Do que fujo?, de Jacqueline Zacarias Silveira.

Do que fujo?, de Jacqueline Zacarias Silveira. Destaque Utilização do Objeto Cênico: Verde que te quero maduro, de Jacqueline Zacarias Silveira.

Verde que te quero maduro, de Jacqueline Zacarias Silveira. Melhor Coreógrafa: Jacqueline Zacarias Silveira, diretora, professora e coreógrafa da escola.

Jacqueline Zacarias Silveira, diretora, professora e coreógrafa da escola. Bailarina Revelação: Maria Flor Quiroga e Antonela Posser, ambas com apenas oito anos, pela coreografia A Cigarra e a Formiga.

Confira os resultados conquistados pela Ballerina

Na tarde de domingo, durante a premiação final do festival, a escola celebrou os resultados de seus trabalhos nas diferentes categorias.

Primeiro lugar — 14 premiações

A Pequena Tocadora de Realejo A Cigarra e a Formiga Capricho Espanhol No Escurinho do Cinema Encontro de Amigas Uma Tarde no Jóquei Suíte Espanhola Vivare Pas Paysant Flocos de Neve Do que fujo? Tá Servido? Verde que te Quero Maduro Meu Lugar

Segundo lugar — 10 premiações

Versatile Zigany Illumination Paquita Sem Cessar Ascensão Little Ponies Strongh Foot, Foot, Feet Le Piccole Italiane

Terceiro lugar — seis premiações

Uma Princesa em Apuros Vivace Conexão Variação de Swanilda Variação de Nikiya Brisa Espanhola

Prêmios especiais

Destaque Elenco: Suíte Espanhola.

Suíte Espanhola. Destaque Cenografia: Verde que te Quero Maduro.

Verde que te Quero Maduro. Destaque Coreógrafa Infantil: Jacqueline Zacarias Silveira.

Uma trajetória construída coletivamente

Mais do que os troféus e as distinções conquistadas, os resultados representam o trabalho desenvolvido ao longo de meses, a dedicação dos bailarinos, o comprometimento dos professores e o apoio fundamental das famílias.

Cada coreografia apresentada carrega uma construção coletiva, que envolve planejamento, estudo, criatividade e persistência. A participação em festivais também proporciona experiências importantes para o crescimento artístico e pessoal dos bailarinos, ampliando horizontes e fortalecendo o contato com diferentes expressões da dança.

Ao retornar a Alegrete, a Escola de Dança Ballerina celebra as conquistas e reafirma seu compromisso com a formação artística e humana por meio da dança.

Há 42 anos, a escola integra a história cultural do município, contribuindo para a valorização da arte e levando o nome de Alegrete a importantes palcos do cenário da dança.

Fotos: Escola de Dança Ballerina