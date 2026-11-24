Com 44 trabalhos apresentados, escola de Alegrete conquista 14 primeiros lugares, 10 segundos e seis terceiros lugares, além de prêmios especiais e indicações de destaque entre mais de 800 coreografias inscritas.
A Escola de Dança Ballerina, de Alegrete, encerrou sua participação na 20ª edição do Garopaba em Dança com resultados expressivos. Realizado entre os dias 19 e 22 de novembro, em Garopaba, Santa Catarina, o festival reuniu bailarinos e escolas de diferentes regiões, contemplando modalidades como balé clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas e estilo livre.
Com uma trajetória de 42 anos dedicada à dança e à formação artística, a escola alegretense levou ao evento 44 trabalhos coreográficos, distribuídos entre balé clássico, balé clássico de repertório, estilo livre, dança contemporânea e jazz. Entre mais de 800 coreografias inscritas, as apresentações da Ballerina conquistaram importantes colocações e reconhecimento da comissão avaliadora.
A participação foi resultado de meses de preparação, envolvendo pesquisa musical, investigação de movimentos, aprimoramento técnico e elaboração dos figurinos, confeccionados pelo Ateliê Érica Staziaky.
A delegação saiu de Alegrete rumo a Garopaba em dois ônibus lotados de bailarinos e familiares, acompanhados por um comboio de carros. A mobilização demonstrou a força da chamada Família Azul, expressão que representa o envolvimento de alunos, professores, familiares e apoiadores que acompanham e incentivam a trajetória da escola.
Reconhecimento artístico e indicações especiais
Além das premiações por classificação, a Ballerina recebeu indicações especiais em diferentes categorias, evidenciando a qualidade artística e técnica dos trabalhos apresentados.
Entre os destaques estiveram:
- Destaque Elenco: Suíte Espanhola, coreografia de Heron Nobre, e Foot, Foot, Feet, de Jacqueline Zacarias Silveira.
- Destaque Composição Coreográfica: Do que fujo?, de Jacqueline Zacarias Silveira.
- Destaque Utilização do Objeto Cênico: Verde que te quero maduro, de Jacqueline Zacarias Silveira.
- Melhor Coreógrafa: Jacqueline Zacarias Silveira, diretora, professora e coreógrafa da escola.
- Bailarina Revelação: Maria Flor Quiroga e Antonela Posser, ambas com apenas oito anos, pela coreografia A Cigarra e a Formiga.
Confira os resultados conquistados pela Ballerina
Na tarde de domingo, durante a premiação final do festival, a escola celebrou os resultados de seus trabalhos nas diferentes categorias.
Primeiro lugar — 14 premiações
- A Pequena Tocadora de Realejo
- A Cigarra e a Formiga
- Capricho Espanhol
- No Escurinho do Cinema
- Encontro de Amigas
- Uma Tarde no Jóquei
- Suíte Espanhola
- Vivare
- Pas Paysant
- Flocos de Neve
- Do que fujo?
- Tá Servido?
- Verde que te Quero Maduro
- Meu Lugar
Segundo lugar — 10 premiações
- Versatile
- Zigany
- Illumination
- Paquita
- Sem Cessar
- Ascensão
- Little Ponies
- Strongh
- Foot, Foot, Feet
- Le Piccole Italiane
Terceiro lugar — seis premiações
- Uma Princesa em Apuros
- Vivace
- Conexão
- Variação de Swanilda
- Variação de Nikiya
- Brisa Espanhola
Prêmios especiais
- Destaque Elenco: Suíte Espanhola.
- Destaque Cenografia: Verde que te Quero Maduro.
- Destaque Coreógrafa Infantil: Jacqueline Zacarias Silveira.
Uma trajetória construída coletivamente
Mais do que os troféus e as distinções conquistadas, os resultados representam o trabalho desenvolvido ao longo de meses, a dedicação dos bailarinos, o comprometimento dos professores e o apoio fundamental das famílias.
Cada coreografia apresentada carrega uma construção coletiva, que envolve planejamento, estudo, criatividade e persistência. A participação em festivais também proporciona experiências importantes para o crescimento artístico e pessoal dos bailarinos, ampliando horizontes e fortalecendo o contato com diferentes expressões da dança.
Ao retornar a Alegrete, a Escola de Dança Ballerina celebra as conquistas e reafirma seu compromisso com a formação artística e humana por meio da dança.
Há 42 anos, a escola integra a história cultural do município, contribuindo para a valorização da arte e levando o nome de Alegrete a importantes palcos do cenário da dança.
Fotos: Escola de Dança Ballerina
Seja o primeiro a comentar