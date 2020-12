Escola de Dança de Alegrete se reinventa e vence festivais online

Quando tudo parecia impossível, portas fechadas, salas vazias e o distanciamento imposto pela pandemia, rapidamente a tradicional Escola de Dança de Alegrete se reinventou, sem relegar a segundo plano a sua grande característica: qualidade no ensino e formação através da arte da Dança.

As aulas remotas se iniciaram e o desafio foi constante, tanto para sua diretora e professora quanto para seus bailarinos, que chegam ao final deste ano com um expressivo repertório de conquistas nos diversos festivais online que aconteceram em nosso país.

Psiquiatra, de Alegrete, dá dicas para manter saúde mental no isolamento

E show não parou. A Ballerina fez deste momento uma oportunidade de inovação e mais aprendizado. O distanciamento social promoveu ainda mais a intensificação e diversidade das aulas e suas temáticas específicas. Ao finalizar este ciclo, ressalta-se a importância da continuidade deste trabalho que se fortaleceu ainda mais, oportunizando amadurecimento aos bailarinos e a certeza do compromisso da Escola com o ensino da Dança.

No mês de outubro, a bailarina Valquíria Freitas foi destaque em dos conceituados festivais brasileiro. Realizado de forma online em virtude da pandemia do novo coronavírus, Valquíria obteve o 2º lugar no Festival Cancodance em São Paulo e condecorada no Prêmio Capezio Arte Minas na capital mineira. A alegretense conquistou o 3º lugar no festival de Minas Gerais.

Psicóloga alegretense fala sobre isolamento social direto da Espanha

Já, em novembro, Valquíria novamente brilhou. Concorrendo no Festival Backstage, organizado por uma escola da Bahia, ela interpretou a coreografia “Somnium”, e arrematou um 3º lugar com a coreografia “A Guerreira”.

E para coroar a trajetória vitoriosa da conceituada escola de dança alegretense, dezembro iniciou com mais conquistas para a Ballerina.

Professora, aposentada, tem braço escalpelado em atropelamento no Centro

Competindo no Dança Guaporé, a Ballerina foi destaque em ballet clássico e vencedora do festival. Com uma composição singular, a coreografia intitulada “A Pequena Dama” e variação de Swanilda interpretada pela dupla Esther Goldemberg e Helena Goldemberg foram agraciadas pelo festival.

Júlio Cesar Santos