Escola de futebol de Alegrete conquista duas competições em um mesmo dia

A Escola Raça conquistou a Copa Craques da Bola na cidade de Santana do Livramento e a Copa Santo Antônio realizada em Alegrete. As duas conquistas foram obtidas no último domingo (5).

Para o torneio na Fronteira com o país vizinho, os professores, Felipe Ribeiro, Breno Dias, Márcio Ross e Robson Vaucher Souto, levou quatro categorias: Sub 10,12,14 e 16. A competição reuniu alem de escolinhas do Brasil, uruguaios e argentinos.

Os meninos da Sub-10 foram eliminados nas quartas de final, perdendo para o time local, o 14 de Julho. O torneio integrou muitos alunos com idade de 8 anos. A Sub-12, não conseguiu classificar, porém teve uma vitória, um empate e uma derrota na fase de grupos.

O trunfo dos alegretenses foi com a Sub-14, que garantiu o título de campeão nas penalidades contra o time uruguaio Sarandi.

O Raça na Sub-14 ainda conquistou o troféu de goleiro menos vazado, Robson Vaucher, e a artilharia com a dupla Victor e Vini.

A Sub- 16, acabou trazendo o vice. Os meninos do Raça acabaram perdendo a final para o Santamariense por 1 a 0, em um jogo extremamente disputado.

Jogando em Alegrete, o professor Alex Pereira, conduziu o título da Sub-15 na Copa Santo Antônio de Futebol Sete.



A conquista também veio nos pênaltis contra o time da Arena. Após um empate em um gol no tempo normal, o Raça fez 4 a 3 e ergueu a taça. O artilheiro foi o Cássio Jaques com 11 gols e goleiro menos vazado ficou para o Pedro Bueno.

“Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram, tanto nas rifas, quanto nos risotos. Quando uma criança te oferecer rifa, tente ajudar, pois você está contribuindo para uma realização de sonhos. Aos pais que ajudam na preparação e nas viagens, muito obrigado”, agradeceu o professor Felipe.

Ribeiro fez questão de citar os patrocinadores, que acreditam no esporte: Tá Barato pra Caramba do empresário Ramud Maruf; Pequenos Arteiros; União Futebol e Complexo Pizeta do atleta Matheus Mattheus Pizeta.

Fotos: reprodução