“O desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço.”(Dalai Lama).

Ajudar o semelhante nesta época que a estação do ano trás muito frio e com isso a necessidade de se manter mais aquecido, tem sido um desafio de muitos. Sendo assim, a Escola Estadual de Educação Básica Manoel Viana, realizou o quinto varal solidário.

‘Nada mais aquece a alma que o calor humano” – descreve Zélia Guareschi Fagundes, diretora da Escola Estadual de Educação Básica Manoel Viana. Ela entrou em contato com o PAT pois acredita que ações do bem sempre são positivas e podem inspirar mais pessoas.

No dia de ontem(20), a Escola Manoel Viana recebeu mais de 100 pessoas no seu Quinto Varal Solidário, projeto criado pela professora Andréia Denis junto aos alunos do ensino médio. Todas as doações foram adquiridas no mês de julho entre os dias 1 a 19.

A equipe descreve que está muito feliz por conseguir atender as expectativas da comunidade sendo disponibilizadas mais de 800 peças de roupas,ajudando aquecer esta estação com um pouco de afeto humano.