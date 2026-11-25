A equipe de voleibol infantil feminino da Escola Estadual de Ensino Fundamental Demétrio Ribeiro, de Alegrete, conquistou mais uma importante vitória no esporte escolar. Na terça-feira (24), as atletas sagraram-se campeãs da Fase Regional dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) 2026, em competição realizada no município de Santo Ângelo.

A disputa reuniu equipes de cinco municípios: São Luiz Gonzaga, Santo Ângelo, Maçambará, Júlio de Castilhos e Alegrete. Representando o município, as meninas da Escola Demétrio demonstraram talento, dedicação e espírito de equipe para garantir o primeiro lugar na competição.

A conquista regional é resultado de uma trajetória marcada por vitórias. A equipe iniciou sua caminhada com o título da fase municipal, em Alegrete, avançou pela etapa da Coordenadoria Regional de Educação (CRE), realizada em Uruguaiana, e agora alcançou o lugar mais alto do pódio na fase regional.

Com o resultado, as atletas garantiram vaga na grande final estadual do JERGS 2026. A próxima etapa ainda não tem data nem município-sede divulgados.

A conquista representa não apenas o desempenho esportivo das estudantes, mas também o trabalho de preparação, dedicação e incentivo ao esporte desenvolvido no ambiente escolar. Agora, as meninas da Escola Demétrio seguem com a expectativa de representar Alegrete na decisão estadual, levando consigo o orgulho da comunidade escolar e a conquista de uma campanha vitoriosa