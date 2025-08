Escola Demétrio Ribeiro inicia Curso Técnico em Eletrotécnica com solenidade marcada por reconhecimento e esperança

O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da educação regional e de instituições de ensino superior, além da comunidade escolar.

A solenidade foi aberta com a execução do Hino Nacional Brasileiro e seguiu com a composição da mesa de honra, formada por nomes como o prefeito Jesse Trindade; a coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, Alfonsina Guedes; o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres; o presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade; e a diretora da Escola Demétrio Ribeiro, Silvia Dorneles. Também estiveram presentes o diretor da Unipampa – campus Alegrete, Gustavo Fuhr; o professor e ex-diretor da Unipampa, Ederli Maragon; e representantes do setor empresarial e de gestões anteriores da escola.

Durante os pronunciamentos, as autoridades destacaram a importância da educação técnica como um vetor de transformação social e econômica. O novo curso, com foco em controle e processos industriais, visa formar profissionais qualificados para atuar em projetos, execução e manutenção de instalações elétricas prediais e industriais, bem como em máquinas e equipamentos eletroeletrônicos.

A diretora da escola, Silvia Dorneles, emocionou os presentes ao recordar a trajetória até a implementação do curso, reconhecendo o esforço coletivo de professores, equipe diretiva e parceiros institucionais. Em sua fala, ela destacou a colaboração da Unipampa e da Câmara de Vereadores, por meio do ex-vereador Moisés Fontoura, na consolidação do projeto. Agradeceu também ao Centro Empresarial de Alegrete pelo apoio à formação profissional local.

A diretora saudou com entusiasmo os docentes do curso — professores Adir, Emili, Marcos, Junior Felipe e o coordenador Jhon Pablo — e reconheceu o empenho da vice-diretora Susele Guimarães e da supervisora Tanise no processo de estruturação. Ela fez questão de lembrar que a iniciativa nasceu ainda na gestão da professora Marisete Sonego Goulart, ex-diretora da instituição.

Aos alunos ingressantes, a mensagem foi de incentivo e otimismo: “Hoje marca o início de uma nova jornada, repleta de desafios, mas também de grandes oportunidades”, disse a diretora. A fala reforçou que o curso técnico é uma ferramenta concreta para ampliar possibilidades no mercado de trabalho e para a construção de uma carreira sólida e promissora.

Encerrando a cerimônia, após a execução do Hino Rio-Grandense, os presentes foram convidados a participar de um coquetel de confraternização no saguão da escola. O momento marcou não apenas o início de uma formação técnica, mas também um novo capítulo para a educação pública em Alegrete.