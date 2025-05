Escola Dr. Lauro Dornelles recebe Exposição Casinhas e Memórias

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Como parte da programação do aniversário de 46 anos, a escola Dr. Lauro Dornelles recebeu a Exposição Casinhas e Memórias do artista Paulo Amaral. A Exposição Casinhas e Memórias reúne 13 obras autorais que mergulham nas lembranças afetivas do artista, evocando não apenas fragmentos de sua infância e juventude, mas também cenários emblemáticos da geografia urbana e rural da região da Fronteira Oeste.

Os dioramas expostos foram cuidadosamente concebidos a partir de materiais simples – reciclados e naturais. Algumas obras têm origem direta nas suas vivências pessoais; outras nascem da observação poética dos lugares que fazem parte do imaginário coletivo da sua terra.

Casinhas e Memórias

A presença da Exposição na escola teve por objetivo, despertar nos estudantes a sensibilidade, criatividade, expressão oral e escrita por meio da arte, comentou a professora Gaciela Andrade.

Como sequência do trabalho, a partir da observação da Exposição, os professores do noturno que atuam nas turmas de Ensino Médio Regular e EJA, realizarão em sala de aula, propostas de releituras e criação de poesias.

A comunidade escolar sente-se agradecida pela oportunidade de vivenciar um momento cultural tão significativo, enriquecido pela presença do artista Paulo Amaral, que gentilmente explicou aos presentes, o processo de criação dessa belíssima exposição.

A direção, juntamente com o grupo de professores e funcionários da Escola Dr.Lauro Dornelles, empenha-se em ofertar aos estudantes, um ensino de qualidade, por meio de atividades que promovam o desenvolvimento integral, cognitivo, físico, social e emocional.