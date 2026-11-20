Em alusão à Semana da Consciência Negra, os alunos do 6º ao 9º ano da Escola Ecilda Alves Paim participaram de uma palestra especial com o Dr. Sivens Carvalho. A atividade proporcionou um importante momento de aprendizado, diálogo e reflexão sobre a história, a cultura e a valorização da identidade negra.

Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas à importância do respeito à diversidade, ao reconhecimento da contribuição da população negra para a formação da sociedade e à necessidade de combater o racismo em todas as suas manifestações.

A iniciativa buscou ampliar o conhecimento dos estudantes, incentivando o pensamento crítico e a compreensão sobre a importância de construir relações pautadas no respeito, na igualdade e na valorização das diferenças.

A Semana da Consciência Negra representa uma oportunidade de fortalecer o debate sobre a história e a cultura afro-brasileira, reconhecer a luta da população negra e promover atitudes que contribuam para uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos.

A atividade foi organizada e proporcionada pela Orientação Escolar, por meio das profissionais Graciane Kluzem e Iara Barbosa, reforçando o compromisso da instituição com uma educação humanizada, consciente e antirracista.

De acordo com a direção da escola, momentos como esse contribuem para a formação cidadã dos estudantes, mostrando que o conhecimento é uma ferramenta essencial para combater o preconceito, promover o respeito e transformar realidades.

Fotos: Escola Ecilda Alves Paim