Escola Eduardo Vargas aborda mudanças climáticas na Semana do Meio Ambiente

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas, comprometida com a formação cidadã e ambiental de seus estudantes, está participando ativamente do Sistema Campo Limpo – PEA inpEV (Programa de Educação Ambiental do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias). Em 2025, o programa traz como tema central “Mudanças Climáticas e a Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos”, um assunto de grande relevância global e local.

Durante a Semana do Meio Ambiente, a escola desenvolveu diversas ações de sensibilização com os alunos, promovendo reflexões sobre os impactos das mudanças climáticas e a importância da destinação correta dos resíduos sólidos. Entre as atividades propostas, uma ação de destaque foi a entrevista com familiares mais velhos, idealizada pelas professoras Dulce Portella e Nitieli Oliveira, em parceria com a professora Ana Cristina Silveira, responsável pelo projeto na escola.

Escola Estadual Eduardo Vargas

Os estudantes foram instigados a realizar atividades que posam mostrar razões da mudança do clima. A estudante Elena Oliveira fez uma entrevista com seu avô Marco Antônio Vialverde diz que urbanização próximo a rios provoca inundação em residenciais, e desmatamento influenciam nessas mudanças.

Elena entrevistando sobre mudanças no clima

A atividade, conforme os professores, teve como objetivo aproximar os estudantes das experiências de outras gerações, estimulando a escuta ativa e a empatia, além de desenvolver habilidades de comunicação e investigação. Por meio dessas conversas, os alunos das turmas 52 e 41 puderam compreender como as percepções sobre o meio ambiente mudaram ao longo do tempo e como os efeitos das alterações climáticas têm sido sentidos nas rotinas familiares.

Essa proposta reforça a importância de um trabalho pedagógico interativo e contextualizado, aproximando o conteúdo curricular das vivências dos estudantes e promovendo uma formação mais crítica e consciente na EE Eduardo Vargas. Além disso, fortalece o papel da escola como agente mobilizador na construção de uma sociedade mais sustentável.

A equipe diretiva da escola ressaltou que ações como esta reforçam o compromisso da instituição com a educação ambiental e com a preparação dos alunos para os desafios do futuro. A participação no PEA-inpEV amplia a conexão entre teoria e prática e coloca a escola como parte ativa nas discussões ambientais urgentes da atualidade.